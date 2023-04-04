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В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»

В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»
Происшествия, 
Травмы получила 10-летняя девочка

Сегодня, 4 апреля, на улице Тобольская в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе.

- По предварительным данным, около 13:40 38-летний водитель «ГАЗ», следуя по улице Тобольской, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2012 года. В результате ДТП 10-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Как сообщал «Байкал-Daily», 27 марта на улице Павлова в Улан-Удэ водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате
ДТП

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