В Улан-Удэ автобус сбил девочку на «зебре»



Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.





Сегодня, 4 апреля, на улице Тобольская в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка. Водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе.- По предварительным данным, около 13:40 38-летний водитель «ГАЗ», следуя по улице Тобольской, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на ребёнка 2012 года. В результате ДТП 10-летняя девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.