В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил девочку на самокате

Момент наезда попал на видеокамеру
В понедельник, 27 марта, в Улан-Удэ внедорожник сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате. ДТП произошло на улице Павлова.
- По предварительным данным, около 16:35 на улице Павлова 34-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. В результате ДТП ребёнок доставлен для осмотра в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными в связи с весенними школьными каникулами. Дети много времени проводят на улице, в том числе катаясь на велосипедах и самокатах.
Мужчина отделался условным сроком
Момент наезда попал на видеокамеру
Молодой осуждённый напал на начальника отдела безопасности
Молодых наркокурьеров поймали с поличным
В общей сложности за выходные забайкальцы потеряли более 8 млн рублей
Молодой человек выхватил у пожилого мужчины оружие и выстрелил
Ребёнка уже перевели в общую палату
Угонщик приметил автомобиль на парковке у бара
По предварительным данным, пенсионеру резко стало плохо
Момент аварии сняла видеокамера
Угонщик погрузил украденный транспорт в свой мотоцикл
Мужчина солгал, пытаясь помочь другу-преступнику
Сотрудница перехитрила преступника
Вор получил условный срок
Наезд произошёл в Слюдянском районе