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В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил девочку на самокате

В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил девочку на самокате
Происшествия, 
Момент наезда попал на видеокамеру

В понедельник, 27 марта, в Улан-Удэ внедорожник сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате. ДТП произошло на улице Павлова.

- По предварительным данным, около 16:35 на улице Павлова 34-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. В результате ДТП ребёнок доставлен для осмотра в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

 
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными в связи с весенними школьными каникулами. Дети много времени проводят на улице, в том числе катаясь на велосипедах и самокатах.
ДТП

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