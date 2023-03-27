В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил девочку на самокате







Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



Госавтоинспекция призвала водителей быть внимательными в связи с весенними школьными каникулами. Дети много времени проводят на улице, в том числе катаясь на велосипедах и самокатах.



В понедельник, 27 марта, в Улан-Удэ внедорожник сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате. ДТП произошло на улице Павлова.- По предварительным данным, около 16:35 на улице Павлова 34-летний водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер 200» совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на самокате. В результате ДТП ребёнок доставлен для осмотра в детскую республиканскую клиническую больницу, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.