13 апреля

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В Улан-Удэ мальчика сбили на «зебре»

В Улан-Удэ мальчика сбили на «зебре»
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Ребёнка доставили в больницу

Сегодня днём, 13 апреля, на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка.

По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» сбил 10-летнего ребёнка прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.

- Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

До этого наезд на ребёнка в столице Бурятии был зафиксирован 4 апреля. Тогда на улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку, и тоже на «зебре»

Накануне, 12 апреля, в Прибайкальском районе Бурятии водитель внедорожника насмерть сбил 44-летнего пешехода.
ДТП

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