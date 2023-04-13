Ребёнка доставили в больницу
Сегодня днём, 13 апреля, на улице Жердева в Улан-Удэ произошёл наезд на ребёнка.
По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля «Тойота Саксид» сбил 10-летнего ребёнка прямо на нерегулируемом пешеходном переходе.
- Мальчик доставлен в медицинское учреждение для осмотра, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
До этого наезд на ребёнка в столице Бурятии был зафиксирован 4 апреля. Тогда на улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку, и тоже на «зебре».
Накануне, 12 апреля, в Прибайкальском районе Бурятии водитель внедорожника насмерть сбил 44-летнего пешехода.
В Улан-Удэ мальчика сбили на «зебре»
Происшествия, Фото:
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