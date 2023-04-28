Шелеховчанина обманули «сотрудники» госпортала

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Аферисты сообщила даже данные о прививках



На днях в дежурную часть отдела МВД России по Шелеховскому району обратился местный житель и сообщил о совершенном преступлении, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина объяснил полицейским, что его ввёл в заблуждение высветившийся на экране телефона известный номер.



Звонившие, представившись сотрудниками одного из популярных государственных порталов,сообщили жертве, что его личный кабинет на сайте взломан. Для большей гарантии собеседники перечислили все прививки шелеховчанина за последние годы, суммы на счетах в нескольких банках и оплаченные ранее налоги. Убедив жертву в том, что на его имя преступники пытаются оформить кредит, аферисты посоветовали заявителю «сработать на опережение» и перевести деньги «на безопасные счета».



Заметив, что реквизиты, указанные «консультантом» принадлежат не банку, а физическому лицу, потерпевший усомнился в достоверности происходящего и стал отказываться от участия в «спецоперации по изобличению нечистых на руку банкиров». Но аферисты смогли вновь убедить его в искренности своих намерений. Потерпевший перевёл на указанные реквизиты 160 тысяч рублей, но спустя несколько минут одумался и заблокировал карты.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



- У мошенников действительно существуют различные программы по подмене известных телефонных номеров. Но как только речь заходит о деньгах, можете не сомневаться, вы разговариваете с преступниками. Чем настойчивей они убеждают вас выполнить определённый алгоритм действий, тем скорее надо прервать разговор. Затем следует позвонить в учреждение, из которого поступил вызов, или в полицию, - посоветовал начальник ОМВД России по Шелеховскому району Евгений Арбатский.





