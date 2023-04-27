На большей части Иркутской области установят особый противопожарный режим

Его введут утром в субботу, 29 апреля



В южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области с восьми часов утра 29 апреля и до восьми часов 18 июня вводится особый противопожарный режим (ОПР). Постановление об этом подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.



В документе сказано, что ОПР вводится «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населённым пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».



На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.



Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.



- При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.



