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На большей части Иркутской области установят особый противопожарный режим

На большей части Иркутской области установят особый противопожарный режим
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Его введут утром в субботу, 29 апреля

В южных, центральных, западных и частично Верхнеленских районах Иркутской области с восьми часов утра 29 апреля и до восьми часов 18 июня вводится особый противопожарный режим (ОПР). Постановление об этом подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

В документе сказано, что ОПР вводится «в связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических условий, возникающей угрозой населённым пунктам, объектам экономики, в целях обеспечения безопасности населения Иркутской области».

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются определенные требования. Гражданам запрещается посещение лесов при наступлении III и выше классов пожарной опасности. Исключения сделаны для тех, кто работает в лесу на основании заключённых государственных контрактов, выполняет госзадания по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, кто направляется в оздоровительные учреждения, на туристические базы или находится в них, а также участвует в международных соревнованиях, проводимых на спортивных базах, которые расположены в лесной зоне.

Вводится запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора. Запрещается готовить пищу на открытом огне, углях, в том числе с применением специальных приспособлений. Готовить с применением открытого огня можно только в помещениях зданий, предназначенных для проживания, в объектах общепита, а также в зонах для приготовления и приёма пища в палаточных лагерях. Также вступают в силу ограничения охоты и рыбалки в лесных угодьях.

- При прогнозировании усиления ветра свыше 15 м/с в населённых пунктах могут отключать электроэнергию. Большое внимание в постановлении уделено вопросам профилактики природных пожаров, работы с населением, подготовки добровольцев, межведомственного взаимодействия во время пожароопасного периода, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область особый противопожарный режим лесные пожары

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