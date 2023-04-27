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В Бурятии на перевале развернуло фуру

В Бурятии на перевале развернуло фуру
Происшествия, 
Участок трассы закрыли для большегрузов

В Бурятии после сильного снегопада затруднено движение на Барском перевале. Очевидцы сообщили, что там образовались пробки в обе стороны. Видео опубликовали в группе «Мухоршибирь-инфо».

 
Как сообщили в Упрдор «Южный Байкал», сейчас на этом участке трассы закрыто движение для большегрузов. Сделано это для обработки дорожного полотна. Кроме того, на перевале развернуло фуру. Впрочем, легковой транспорт проезжать может. 

- Огромная просьба – по возможности ограничить движение по участку. Точное время устранения проблем назвать не представляется возможным, - сообщил диспетчер.

Кроме того, сообщается о затруднённом движении на трассе в районе Хонхолоя. «На подъём на Хонхолойский хребет стоят фуры, вереница. Подсыпки нет. Ситуация аварийная», - цитирует «Мухоршибирь-инфо» очевидцев.

Эта информация была передана мастеру участка, на место направили технику.

Как сообщал «Байкал-Dailу», пробка из большегрузов также сегодня зафиксирована в Кабанском районе. В соседней же Иркутской области утром ограничили движение для автобусов и большегрузов на участке трассы «Байкал» с 46 по 100 километр в Слюдянском районе.

перевал большегрузные автомобили

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