В Бурятии на перевале развернуло фуру

В Бурятии после сильного снегопада затруднено движение на Барском перевале. Очевидцы сообщили, что там образовались пробки в обе стороны. Видео опубликовали в группе «Мухоршибирь-инфо».
Как сообщили в Упрдор «Южный Байкал», сейчас на этом участке трассы закрыто движение для большегрузов. Сделано это для обработки дорожного полотна. Кроме того, на перевале развернуло фуру. Впрочем, легковой транспорт проезжать может.
- Огромная просьба – по возможности ограничить движение по участку. Точное время устранения проблем назвать не представляется возможным, - сообщил диспетчер.
Кроме того, сообщается о затруднённом движении на трассе в районе Хонхолоя. «На подъём на Хонхолойский хребет стоят фуры, вереница. Подсыпки нет. Ситуация аварийная», - цитирует «Мухоршибирь-инфо» очевидцев.
Эта информация была передана мастеру участка, на место направили технику.
Как сообщал «Байкал-Dailу», пробка из большегрузов также сегодня зафиксирована в Кабанском районе. В соседней же Иркутской области утром ограничили движение для автобусов и большегрузов на участке трассы «Байкал» с 46 по 100 километр в Слюдянском районе.