Братчан призывают к бдительности
В городе Братск Иркутской области медведь проник на территорию частного домовладения.
О косолапом местный житель сообщил накануне в полицию. Он обнаружил медвежьи следы на своём участке в жилом районе Гидростроитель по улице Подвыездная. Зверь повредил забор и утащил шкуру ранее забитого козла.
В ГУ МВД по Иркутской области местных жителей призвали по возможности ограничить прогулки в лесу Правобережного района Братска.
В случаях появления медведей жителей просят незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефонам 8 (3953) 49-54-02, 102, 02 (со стационарного телефона).
В Иркутской области медведь стащил со двора шкуру козла
Происшествия, Фото:
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