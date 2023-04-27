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В Иркутской области медведь стащил со двора шкуру козла

В Иркутской области медведь стащил со двора шкуру козла
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Братчан призывают к бдительности

В городе Братск Иркутской области медведь проник на территорию частного домовладения.

О косолапом местный житель сообщил накануне в полицию. Он обнаружил медвежьи следы на своём участке в жилом районе Гидростроитель по улице Подвыездная. Зверь повредил забор и утащил шкуру ранее забитого козла.

В ГУ МВД по Иркутской области местных жителей призвали по возможности ограничить прогулки в лесу Правобережного района Братска.

В случаях появления медведей жителей просят незамедлительно сообщать об этом в дежурную часть полиции по телефонам 8 (3953) 49-54-02, 102, 02 (со стационарного телефона).

медведь

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