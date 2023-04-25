В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом







Задержанный – 21-летний житель Иркутска. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, превышающем допустимую норму в четыре раза.



Молодой человек никогда не имел водительского удостоверения.





Вечером 20 апреля в Иркутске экипаж ГИБДД заметили автомобиль Nissan Teana, двигавшийся без регистрационных знаков. Полицейские приняли решение остановить иномарку. У находящегося за рулём молодого человека имелись явные признаки опьянения. Осознавая последствия, нарушитель решил скрыться.Произошедшее сняла видеокамера.- Стой. Тормози, - обратился автоинспектор к водителю.- Я не могу. Я торможу, она не держит, - отвечает автомобилист, продолжая движение.- Куда ты газуешь-то? Остановись! – призывает дорожный полицейский.Затем лихач скрылся, а полицейские организовали преследование.- В ходе погони лихач грубо нарушал правила дорожного движения, двигался на высокой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другой автомашиной. Всё это время экипаж не прекращал попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия. Спустя некоторое время дорожные полицейские задержали водителя иномарки, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.