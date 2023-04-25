25 апреля

24 апреля

Популярное

В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом

В Иркутске автоинспекторы устроили погоню за пьяным лихачом
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель соврал, что не «может затормозить»

Вечером 20 апреля в Иркутске экипаж ГИБДД заметили автомобиль Nissan Teana, двигавшийся без регистрационных знаков. Полицейские приняли решение остановить иномарку. У находящегося за рулём молодого человека имелись явные признаки опьянения. Осознавая последствия, нарушитель решил скрыться.

Произошедшее сняла видеокамера.

- Стой. Тормози, - обратился автоинспектор к водителю.
- Я не могу. Я торможу, она не держит, - отвечает автомобилист, продолжая движение.
- Куда ты газуешь-то? Остановись! – призывает дорожный полицейский.

Затем лихач скрылся, а полицейские организовали преследование.

- В ходе погони лихач грубо нарушал правила дорожного движения, двигался на высокой скорости, проезжая на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другой автомашиной. Всё это время экипаж не прекращал попыток остановить автомобиль, предупреждая о возможном применении оружия. Спустя некоторое время дорожные полицейские задержали водителя иномарки, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

 
Задержанный – 21-летний житель Иркутска. Проведённое освидетельствование подтвердило наличие паров алкоголя в выдыхаемом им воздухе, превышающем допустимую норму в четыре раза.

Молодой человек никогда не имел водительского удостоверения.

ГИБДД алкогольное опьянение водители

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
В Бурятии задержали группу взломщиков частных домов
Происшествия, 25.04.2023
Воры орудовали по ночам в частном секторе Улан-Удэ и пригорода 
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Двое читинцев напали на пенсионера из Владикавказа
Происшествия, 25.04.2023
Они отняли у него телефон, банковскую карту и деньги
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Улан-удэнец принёс домой найденный снаряд
Происшествия, 25.04.2023
Боеприпас обследовали взрывотехники
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Улан-удэнца отправили в колонию за повторную пьяную езду
Происшествия, 25.04.2023
Мужчину ловили пьяным за рулём несколько раз
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
В Бурятии бывшего лесника осудили за взятку
Происшествия, 25.04.2023
Сотрудника лесничества подкупил лесозаготовитель
В Бурятии тушат два лесных пожара
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, 25.04.2023
Они действуют в двух отдалённых районах
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Забайкалец зарезал беспомощного родственника-инвалида
Происшествия, 25.04.2023
Мужчины поссорились во время застолья 
В районе Бурятии изуродовали въездную стелу
В районе Бурятии изуродовали въездную стелу
Происшествия, 25.04.2023
Конструкция лишилась буквы «з»
В Бурятии стало известно о ещё нескольких заразившихся корью
В Бурятии стало известно о ещё нескольких заразившихся корью
Происшествия, 24.04.2023
Республика закупает крупную партию вакцины от этой очень заразной болезни
Читинец стащил сумку у спящей в подъезде женщины
Читинец стащил сумку у спящей в подъезде женщины
Происшествия, 24.04.2023
Пьяная забайкалка уснула на лестничной площадке
Житель Бурятии украл и унёс под курткой шуруповёрт
Житель Бурятии украл и унёс под курткой шуруповёрт
Происшествия, 24.04.2023
Инструмент лежал на улице возле магазина

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^