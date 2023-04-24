В Иркутской области машиниста и помощника оштрафовали за сход вагонов

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Инцидент произошёл на пути необщего пользования



Братская транспортная прокуратура в Иркутской области завершила проверку схода двух вагонов. Инцидент произошёл 8 февраля на железнодорожном пути необщего пользования ПАО «Коршуновский ГОК».



Два вагона сошлись с рельсов по причине несоблюдения локомотивной бригадой нормативных требований при производстве маневровых работ, пришли к выводу проверяющие.



- По данному факту Братский транспортный прокурор внёс представление директору общества. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены. Четыре виновных работника привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



В отношении машиниста и помощника машиниста возбудили административные дела по ч.6 ст. 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях». Их оштрафовали. Отметим, максимальная санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 2 тыс. руб.

