24 апреля

23 апреля

Популярное

В Иркутской области машиниста и помощника оштрафовали за сход вагонов

В Иркутской области машиниста и помощника оштрафовали за сход вагонов
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Инцидент произошёл на пути необщего пользования

Братская транспортная прокуратура в Иркутской области завершила проверку схода двух вагонов. Инцидент произошёл 8 февраля на железнодорожном пути необщего пользования ПАО «Коршуновский ГОК».

Два вагона сошлись с рельсов по причине несоблюдения локомотивной бригадой нормативных требований при производстве маневровых работ, пришли к выводу проверяющие.

- По данному факту Братский транспортный прокурор внёс представление директору общества. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены. Четыре виновных работника привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В отношении машиниста и помощника машиниста возбудили административные дела по ч.6 ст. 11.1 КоАП РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях». Их оштрафовали. Отметим, максимальная санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 2 тыс. руб.
штраф сход с рельсов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сожгли свалку из трупов коров
В Бурятии сожгли свалку из трупов коров
Происшествия, 24.04.2023
Незаконную свалку обнаружили возле реки
В улан-удэнских маршрутках орудовал карманник
В улан-удэнских маршрутках орудовал карманник
Происшествия, 24.04.2023
Он обворовывал только подростков
В Забайкалье пропавшую женщину нашли мёртвой
В Забайкалье пропавшую женщину нашли мёртвой
Происшествия, 24.04.2023
Возбуждено уголовное дело об убийстве
В Иркутской области машиниста и помощника оштрафовали за сход вагонов
В Иркутской области машиниста и помощника оштрафовали за сход вагонов
Происшествия, 24.04.2023
Инцидент произошёл на пути необщего пользования
В Улан-Удэ водитель грузовика сбил пенсионерку
В Улан-Удэ водитель грузовика сбил пенсионерку
Происшествия, 24.04.2023
Наезд произошёл на улице Шумяцкого
В Бурятии турист на Мунку-Сардык умер от сердечного приступа
В Бурятии турист на Мунку-Сардык умер от сердечного приступа
Происшествия, 24.04.2023
Следователи проводят доследственную проверку
«Боинг» из Москвы приземлился в Улан-Удэ со второй попытки
«Боинг» из Москвы приземлился в Улан-Удэ со второй попытки
Происшествия, 24.04.2023
Транспортная прокуратура начала проверку
В Бурятии жертва грабителя расцарапала ему лицо
В Бурятии жертва грабителя расцарапала ему лицо
Происшествия, 24.04.2023
Уличный грабитель напал на женщину ради её сумочки
В забайкальскую колонию пытались перебросить пакет с «запрещёнкой»
В забайкальскую колонию пытались перебросить пакет с «запрещёнкой»
Происшествия, 24.04.2023
Молодого человека задержали сотрудники учреждения 
В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок
В Иркутской области на пожаре погибли трое взрослых и ребёнок
Происшествия, 23.04.2023
Пожар обнаружили, когда дом уже был охвачен огнём

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^