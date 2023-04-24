Он умер, не приходя в сознание
Получивший травму на горе Мунку-Сардык в Бурятии турист, за которым в воскресенье отправились спасатели, скончался. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», 23 апреля стало известно, что в Окинском районе Бурятии на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина. Для оказания помощи пострадавшему выехали спасатели из села Кырен Тункинского района.
- Спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы прибыли на место происшествия. Со слов очевидцев, мужчина скончался, не приходя в сознание, - сообщили представители МЧС.
Спасатели начали работы по транспортировке тела.
Получивший травму на горе в Бурятии турист скончался
Происшествия, Фото:
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