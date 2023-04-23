На помощь выехали спасатели
В воскресенье, 23 апреля, в горах в Окинском районе Бурятии пострадал турист.
- Поступило сообщение о том, что на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина, - сообщило Главное управление МЧС по Бурятии.
Для оказания помощи пострадавшему выехали спасатели Бурятского республиканской поисково-спасательной службы из села Кырена.
Информация уточняется.
В Бурятии на Мунку-Сардык пострадал турист
Происшествия, Фото:
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