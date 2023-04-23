В Бурятии на Мунку-Сардык пострадал турист

На помощь выехали спасатели



В воскресенье, 23 апреля, в горах в Окинском районе Бурятии пострадал турист.



- Поступило сообщение о том, что на горе Мунку-Сардык, вблизи озера Эхой, на высоте 2613 метров пострадал мужчина, - сообщило Главное управление МЧС по Бурятии.



Для оказания помощи пострадавшему выехали спасатели Бурятского республиканской поисково-спасательной службы из села Кырена.



Информация уточняется.



