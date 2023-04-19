Преступник признался, что решил обновить свой гардероб
В Тункинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, стащившего одежду из магазина.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, всё произошло в одном из магазинов села Кырен. Покупатель выбрал для примерки спортивные брюки, а когда продавец отвлеклась, схватил ещё и кроссовки и выбежал из магазина. Продавец тут же позвонила в полицию.
По приметам полицейские установили личность подозреваемого – 32-летнего местного жителя, который не раз привлекался к уголовной ответственности. Вскоре наряд вневедомственной охраны по ориентировке задержал подозреваемого на окраине райцентра. Мужчина в это время щеголял в тех самых похищенных новеньких брюках и кроссовках.
Задержанный был доставлен в полицию. Он признался, что таким образом решил обновить гардероб.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
Происшествия, Фото:
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