В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Преступник признался, что решил обновить свой гардероб



В Тункинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, стащившего одежду из магазина.



Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, всё произошло в одном из магазинов села Кырен. Покупатель выбрал для примерки спортивные брюки, а когда продавец отвлеклась, схватил ещё и кроссовки и выбежал из магазина. Продавец тут же позвонила в полицию.



По приметам полицейские установили личность подозреваемого – 32-летнего местного жителя, который не раз привлекался к уголовной ответственности. Вскоре наряд вневедомственной охраны по ориентировке задержал подозреваемого на окраине райцентра. Мужчина в это время щеголял в тех самых похищенных новеньких брюках и кроссовках.



Задержанный был доставлен в полицию. Он признался, что таким образом решил обновить гардероб.



По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

