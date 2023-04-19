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В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках

В Бурятии грабитель щеголял в похищенных брюках
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Преступник признался, что решил обновить свой гардероб

В Тункинском районе Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, стащившего одежду из магазина.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, всё произошло в одном из магазинов села Кырен. Покупатель выбрал для примерки спортивные брюки, а когда продавец отвлеклась, схватил ещё и кроссовки и выбежал из магазина. Продавец тут же позвонила в полицию.

По приметам полицейские установили личность подозреваемого – 32-летнего местного жителя, который не раз привлекался к уголовной ответственности. Вскоре наряд вневедомственной охраны по ориентировке задержал подозреваемого на окраине райцентра. Мужчина в это время щеголял в тех самых похищенных новеньких брюках и кроссовках.

Задержанный был доставлен в полицию. Он признался, что таким образом решил обновить гардероб.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело.
грабеж Росгвардия

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