В Иркутской области водитель погиб, слетев с трассы

Пассажирка получила травмы
Днём 18 апреля в Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП.
В районе 269 километра федеральной трассы «Вилюй» автомобиль «Тойота Краун» съехал с проезжей части.
28-летний водитель скончался до приезда бригады скорой помощи. Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, с травмами различной степени тяжести госпитализирована.
Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства автоаварии.
Пассажирка получила травмы
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