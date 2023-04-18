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В Иркутской области водитель погиб, слетев с трассы

В Иркутской области водитель погиб, слетев с трассы
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Пассажирка получила травмы

Днём 18 апреля в Братском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП.

В районе 269 километра федеральной трассы «Вилюй» автомобиль «Тойота Краун» съехал с проезжей части.

 
28-летний водитель скончался до приезда бригады скорой помощи. Женщина, находившаяся на переднем пассажирском сидении, с травмами различной степени тяжести госпитализирована.

Как сообщили в ГУ МВД по Иркутской области, автоинспекторы устанавливают причины и обстоятельства автоаварии. 
ДТП смерть

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