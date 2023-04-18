Житель Бурятии устроил смертельное ДТП, одновременно руля и держа дверь

Суд вынес молодому человеку приговор
В Баунтовском районе Бурятии предстал перед судом молодой водитель, по вине которого в автоаварии погиб его приятель. Об этом деле рассказали в пресс-службе районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», смертельное ДТП произошло в ноябре 2021 года. Молодой водитель, не имеющий прав, ночью поехал с другом на автомобиле «Хонда Интегра» из Баунтовского района в Улан-Удэ. В дорогу друзья взяли пиво. Пристёгиваться ремнями безопасности посчитали излишним, хотя автомобиль был старым, с неисправными тормозами и рулевой системой.
Трагедия произошла на 32 км автомобильной дороги Багдарин – Романовка. Водитель не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.
В результате ДТП 19-летний пассажир погиб на месте. Сам водитель также серьёзно пострадал в аварии.
13 апреля Баунтовский районный суд рассмотрел это уголовное дело. Молодой человек признал свою вину. В судебном заседании огласили его показания, которые он дал на допросе.
«Водительского удостоверения у меня нет, у потерпевшего тоже не было. Водить машину я умею, но плохо. Сначала мы катались по селу, а потом ночью решили поехать в Улан-Удэ. По дороге пили пиво и периодически менялись, по очереди управляя автомобилем. У машины было неисправны рулевое управление и водительская дверь, поэтому человеку, управляющему автомобилем, постоянно приходилось одной рукой придерживать водительскую дверь, а второй рукой держаться за руль. При этом машина из-за неисправности рулевого управления постоянно виляла. Также у машины были неисправны тормоза. А так как дорога была скользкой, держать автомобиль на проезжей части было очень сложно».
В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учёл полное признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, болезненное состояние здоровья, положительные характеристики, принесение извинений потерпевшей. Последняя также не настаивала на строгом наказании и просила не лишать молодого человека свободы. Кроме того, водитель добровольно возместил моральный вред. Отягчающих обстоятельств не установлено.
Суд назначил молодому человеку три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также ему запрещено сажаться за руль два года шесть месяцев.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии устроил смертельное ДТП, одновременно руля и держа дверь
Происшествия, Фото:
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