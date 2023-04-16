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На севере Бурятии внепланово сел самолёт с 32 пассажирами

На севере Бурятии внепланово сел самолёт с 32 пассажирами
Происшествия,  Фото:telegram-канал «Инфраструктура Бурятии»
Воздушное судно не долетело до Бодайбо

Всё произошло утром 16 апреля. Из соседнего Иркутска в город Бодайбо (который тоже находится в Приангарье) вылетел самолёт. Однако он не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и в 11:45 сел на запасном аэродроме в северо-байкальском посёлке Нижнеангарск.

В 13:05 воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. На борту находилось 32 человека. Рейс пришлось перенести на понедельник, 17 апреля.

В Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре после произошедшего начали проверку. Там дадут оценку законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, сообщили в официальном telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
самолеты аэропорт Нижнеангарск Иркутск

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