На севере Бурятии внепланово сел самолёт с 32 пассажирами

Воздушное судно не долетело до Бодайбо



Всё произошло утром 16 апреля. Из соседнего Иркутска в город Бодайбо (который тоже находится в Приангарье) вылетел самолёт. Однако он не смог приземлиться в пункте назначения из-за неблагоприятных метеоусловий и в 11:45 сел на запасном аэродроме в северо-байкальском посёлке Нижнеангарск.



В 13:05 воздушное судно вернулось в аэропорт вылета. На борту находилось 32 человека. Рейс пришлось перенести на понедельник, 17 апреля.



В Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре после произошедшего начали проверку. Там дадут оценку законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами, сообщили в официальном telegram-канале Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

