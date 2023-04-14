Экс-директор «Улан-Удэстройзаказчика» вернёт сумму полученной взятки

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе 2022 года была осуждена бывший директор муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик». Она признана виновной в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Установлено, что женщина, занимая пост директора, заключила дополнительное соглашение с подрядчиком об увеличении аванса по муниципальному контракту. Речь шла о строительстве дороги от 102 до 118 квартала. В результате подрядчик получил свыше 22 млн рублей за невыполненные работы. А за незаконное изменение условий муниципального контракта по другому объекту от коммерческого директора подрядной организации руководитель МУПа получила взятку в 20 тысяч рублей.
Суд назначил виновной 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Позже прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ в суд направила иск о взыскании с осуждённой суммы взятки, полученной от строительной организации.
- Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Теперь бывший руководитель «Улан-Удэстройзаказчика» выплатит те самые 20 тысяч рублей в доход Российской Федерации.
Справка:
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.
МУ «Улан-Удэстройзаказчик» - подведомственное учреждение комитета по строительству администрации Улан-Удэ. Является заказчиком по строительству, реконструкции и капитального ремонта объектов городского заказа. Обеспечивает организацию работ на стройках и объектах, предъявляет приемочной комиссии законченные строительством и подготовленные к эксплуатации стройки и объекты.