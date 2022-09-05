В Улан-Удэ бывший директор МУПа получил условный срок

Суд признал её виновной по двум статьям уголовного кодекса



В Улан-Удэ суд вынес приговор в отношении бывшего должностного лица. Женщина признана виновной по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки».



В суде установлено, что, находясь в должности директора муниципального учреждения, должностное лицо в нарушение закона заключило дополнительное соглашение с подрядчиком об увеличении аванса по муниципальному контракту. Этот контракт был заключён в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» на строительство автомобильной дороги от 102 до 118 квартала. В результате за невыполненные работы на сумму свыше 22 млн рублей подрядчику перечислена оплата, бюджетные средства использованы не по назначению.



Кроме того, за незаконное изменение условий муниципального контракта по другому объекту от коммерческого директора подрядной организации должностное лицо получило взятку в размере 20 тысяч рублей.



- Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор суда не вступил в законную силу.

