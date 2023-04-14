В преддверии Пасхи жителям республики напомнили о штрафах за пал травы
В 2023 году в Бурятии сухая трава горела 172 раза. Площадь, пройденная огнём, составила 3265 гектаров. Большая часть возникших пожаров – человеческий фактор. Оставленный без присмотра костёр, непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка – вот основные причины возникающих пожаров. Стремительному распространению огня нередко способствует ветреная погода.
Чтобы остановить быстро растущую статистику ландшафтных пожаров, 4 апреля в республике начал действовать особый противопожарный режим, с введением которого любое разведение открытого огня на землях всех категорий оказалось под запретом.
Однако не все жители республики соблюдают этот запрет. Сотрудниками государственного пожарного надзора при взаимодействии с органами внутренних дел установлены 18 лиц, виновных в возникновении неконтролируемых палов сухой травянистой растительности, 12 человек привлечены к административной ответственности.
В преддверии праздника Светлой Пасхи и Родительского дня сотрудники МЧС России напоминают жителям республики, что за нарушение правил противопожарного режима грозит штраф до 50 тысяч рублей. Кроме этого, с виновного лица в установленном законом порядке будут взысканы расходы, понесённые Государственной противопожарной службой на тушение пожаров.
Чтобы обезопасить себя и своё имущество, ГУ МЧС по Бурятии рекомендует собственникам земельных участков привести свои дачные участки и придомовые территории в порядок:
- произвести уборку мусора и сухой растительности;
- на земельных участках не разводить костры, не сжигать мусор, траву и иные отходы;
- обеспечить наличие на участках ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя;
- не оставлять детей одних без присмотра;
- убрать в труднодоступное место от детей спички и другие источники огня.
В Бурятии 172 раза горела сухая трава
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Чтобы попасть туда, пришлось развернуть целую спасательную операцию
Из 61 дерева он собирался построить дом
В преддверии Пасхи жителям республики напомнили о штрафах за пал травы
Огонь удалось остановить в нескольких сотнях метров от огородов
Расправа произошла в заброшенном доме
Следователи выясняют обстоятельства происшествия
К счастью, обоих животных удалось вернуть
В преддверие Родительского дня кладбища горят всё чаще
Ребёнка доставили в больницу
Изъято более 900 литров алкоголя и спирта
Она орудовала в торговых центрах
ДТП обошлось без пострадавших
Мужчина украл велосипед, когда проходил мимо школы
Он едва не вспыхнул из-за загоревшегося мусора
Ещё два человека получили травмы