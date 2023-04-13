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Жителю Бурятии, убившего доской мужчину, ужесточили наказание

Жителю Бурятии, убившего доской мужчину, ужесточили наказание
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Гособвинитель не согласился с назначенным наказанием

В январе районный суд вынес приговор 60-летнему жителю курумканского села Алла, от рук которого погиб односельчанин. Мужчина был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть потерпевшего. Его приговорили к девяти годам колонии особого режима.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло в октябре 2022 года. Двое мужчин распивали спиртное, а потом между ними произошла ссора. Один из них пинал оппонента, а затем начал бить его деревянной доской. После этого нападавший оставил раненого лежать на земле, а сам ушёл в магазин за спиртным. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. Позже тело обнаружили прохожие.

Государственный обвинитель не согласился с назначенным наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке.

- Верховный суд Бурятии признал доводы прокурора обоснованными и усилил осуждённому наказание до 9 лет 3 месяцев лишения свободы, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.


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