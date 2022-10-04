Мужчину до смерти избили доской
2 октября в селе Алла Курумканского района Бурятии прохожие обнаружили во дворе заброшенного здания тело 57-летнего мужчины. Вскоре выяснилось, что он погиб в результате тупой травмы груди и множественных переломов рёбер.
По подозрению в преступлении задержан 59-летний знакомый погибшего мужчины. На допросе он во всём признался и дал подробные показания о расправе.
- По данным следствия, в течение дня 1 октября возле заброшенного здания почты в селе Алла ранее судимые знакомые употребляли спиртные напитки. Под вечер между мужчинами произошла очередная ссора, в ходе которой злоумышленник избил доской потерпевшего. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Бурятии прохожие нашли возле заброшенного здания труп
Происшествия, Фото:
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