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В Бурятии прохожие нашли возле заброшенного здания труп

В Бурятии прохожие нашли возле заброшенного здания труп
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мужчину до смерти избили доской

2 октября в селе Алла Курумканского района Бурятии прохожие обнаружили во дворе заброшенного здания тело 57-летнего мужчины. Вскоре выяснилось, что он погиб в результате тупой травмы груди и множественных переломов рёбер.

По подозрению в преступлении задержан 59-летний знакомый погибшего мужчины. На допросе он во всём признался и дал подробные показания о расправе.

- По данным следствия, в течение дня 1 октября возле заброшенного здания почты в селе Алла ранее судимые знакомые употребляли спиртные напитки. Под вечер между мужчинами произошла очередная ссора, в ходе которой злоумышленник избил доской потерпевшего. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался на месте происшествия. Утром его тело обнаружили прохожие, которые вызвали сотрудников полиции, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
смерть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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