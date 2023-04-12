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В Бурятии женщина убила гостя ударами ножа в бедро и ягодицу

В Бурятии женщина убила гостя ударами ножа в бедро и ягодицу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Истекавшего кровью мужчину на улицу отволок сожитель женщины

Утром 7 апреля на улице возле ограды дома в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии нашли тело 44-летнего мужчины. Он истёк кровью из-за ножевых ранений в бедро и ягодицу.

По подозрению в этом преступлении была задержана 34-летняя женщина. На допросе она во всём созналась. Её предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Женщина живёт в Селенгинске вместе с сожителем. По данным следствия, 6 апреля них в доме собралась компания знакомых, началось застолье.

- Ночью на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного повода женщина поссорилась с одним из гостей. Сожитель вступился за неё и стал драться с мужчиной. В этот момент обвиняемая схватила нож и нанесла им множество ударов в бедро и ягодицу противника. Затем сожитель отволок потерпевшего на улицу и оставил возле ограды, где мужчина спустя некоторое время скончался. Утром его тело обнаружил один из недавних собутыльников, покинувший дом, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


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