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В Бурятии пьяный водитель снёс столб

В Бурятии пьяный водитель снёс столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Нетрезвый водитель вёз двух пассажиров

Накануне, 11 апреля, в Бичурском районе Бурятии водитель «под градусом» врезался в столб и повалил его.

ДТП произошло в Бичуре около 7 часов утра.

- 34-летний водитель автомобиля «Тойта Камри», следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Петрова, не справился с управлением и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП водитель был доставлен в медицинское учреждение, после осмотра отпущен домой. Два пассажира транспортного средства не пострадали, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Помимо того, что мужчина был пьян, выяснилось, что ранее он был лишён водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожее ДТП произошло 8 апреля в селе Мухоршибирь: там пьяный водитель Toyota Mark II, не имеющий прав, врезался в электроопору.



ДТП алкогольное опьянение

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