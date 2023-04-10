Мужчина ещё и не имеет водительских прав
В субботу утром, 8 апреля, в селе Мухоршибирь водитель Toyota Mark II врезался в электроопору. Мужчина был пьян, к тому же он не имеет водительских прав.
- 37-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Смолина, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Отметим, всего за выходные в республике инспекторы ДПС задержали 31 пьяного водителя. Ещё 11 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом 12 автомобилистов попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 6 апреля произошло страшное ДТП в Заиграевском районе: погиб один человек, ещё трое получили травмы.
В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
Происшествия, Фото:
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