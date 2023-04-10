10 апреля

09 апреля

Популярное

В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб

В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина ещё и не имеет водительских прав

В субботу утром, 8 апреля, в селе Мухоршибирь водитель Toyota Mark II врезался в электроопору. Мужчина был пьян, к тому же он не имеет водительских прав.

- 37-летний водитель автомобиля Toyota Mark II, не имеющий права управления транспортными средствами, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Смолина, не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору. В результате ДТП водитель с травмами доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Отметим, всего за выходные в республике инспекторы ДПС задержали 31 пьяного водителя. Ещё 11 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. При этом 12 автомобилистов попались на повторном управлении транспортом в состоянии опьянения в течение года.

Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером 6 апреля произошло страшное ДТП в Заиграевском районе: погиб один человек, ещё трое получили травмы.

ДТП

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «Тойота Аллекс» врезалась в «Лэнд Крузер»
В Бурятии «Тойота Аллекс» врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, 10.04.2023
Пострадала 28-летняя девушка-водитель
В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
В Бурятии пьяный водитель Mark II врезался в столб
Происшествия, 10.04.2023
Мужчина ещё и не имеет водительских прав
В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе
В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе
Происшествия, 10.04.2023
Следователи СК проверят, действительно ли огонь перешёл на село из-за отжига сухой травы
У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду
У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду
Происшествия, 10.04.2023
Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём 
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
В Улан-Удэ автомобилист снёс электроопору
Происшествия, 10.04.2023
Более шести часов жители частного сектора оставались без света 
В Бурятии женщину избили из-за ста рублей
В Бурятии женщину избили из-за ста рублей
Происшествия, 09.04.2023
Парочка, напавшая на приятельницу, искала деньги на выпивку
В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
В Иркутской области слесарь сорвался с платформы крана и разбился
Происшествия, 09.04.2023
Трагедия произошла на железнодорожном предприятии
В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей
В Улан-Удэ мужчина перевёл мошенникам 4,4 млн рублей
Происшествия, 09.04.2023
Обманутым оказался житель Приморского края, приехавший в Бурятию
В Бурятии разрастаются лесные пожары
В Бурятии разрастаются лесные пожары
Происшествия, 09.04.2023
«Под угрозой не только лес, но и сёла», - напомнил зампред правительства республики
В Бурятии мать и маленький ребёнок погибли в собственном доме
В Бурятии мать и маленький ребёнок погибли в собственном доме
Происшествия, 08.04.2023
Отца семейства удалось привести в чувства  
В Забайкалье дети помогли задержать поджигателя
В Забайкалье дети помогли задержать поджигателя
Происшествия, 08.04.2023
Детей увидели по дороге к месту происшествия 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^