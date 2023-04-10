Пострадала 28-летняя девушка-водитель
В субботу вечером, 8 апреля, в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девушка-водитель. Всё случилось в ДНТ «Селенга».
- 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллекс» при выполнении поворота налево не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер» под управлением водителя 1961 года рождения. В результате ДТП водитель «Тойота Аллекс» получила травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день произошло ДТП в селе Мухоршибирь: пьяный водитель «Тойоты Марк II» там врезался в электроопору.
В Бурятии «Тойота Аллекс» врезалась в «Лэнд Крузер»
Происшествия, Фото:
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