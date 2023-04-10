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В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе

В Бурятии следователи начали проверку по факту крупного пожара в селе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Следователи СК проверят, действительно ли огонь перешёл на село из-за отжига сухой травы

Следователи начали доследственную проверку по факту крупного пожара в селе Солонцы Тарбагатайского района Бурятии.

Кадры пожара, сделанные квадрокоптером, на днях облетели многие Telegram-каналы. На них – густой дым, стоящий практически над всем селом.

«Жгли траву в поле и случайно сожгли полдеревни. А всё потому, что администрация не подумала о технике безопасности и не проложила необходимую минерализованную полосу (которая мешает движению огня). Многие здания успели сгореть, но жителям всё щедро возместили. Чиновники дали им доски для ремонта и по десять тысяч рублей, чтобы покрыть расходы», - подписал видео канал Mash (более 1,7 млн подписчиков).

Следователи в ходе проверки дадут оценку произошедшему.

- В ряде каналов в мессенджере Telegram распространены сведения о том, что возле села Солонцы профильными органами и учреждениями проводился контролируемый отжиг сухой травы. Спустя некоторое время после его завершения от порывов ветра огонь вновь разгорелся и из-за отсутствия противопожарных минерализованных полос перекинулся на село, где уничтожил деревянные заборы и надворные постройки местных жителей. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в сфере противопожарной безопасности населения, обязанности по созданию минерализованных полос вокруг населенных пунктов определённой ширины возлагаются на администрации поселений. Таким образом, в указанных публикациях содержатся сведения о халатности должностных лиц органов местного самоуправления. По данному факту Мухоршибирским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства происшествия, определён ущерб, причиненный гражданам. После чего действиям (бездействию) должностных лиц будет дана объективная правовая оценка, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В свою очередь, в республиканском агентстве ГО и ЧС накануне опровергли информацию, что огонь охватил постройки во время отжига сухой травы.

- 3 марта администрация сельского поселения «Шалутское» вблизи села Солонцы под контролем местной добровольной пожарной команды и работников государственной противопожарной службы проводила профилактический отжиг сухой травы. Всё закончилось благополучно. После ликвидации последствия отжига для контроля в месте проведения отжига остались добровольные пожарные. Через два часа из-за неосторожного обращения с огнём рядом с селом Солонцы возник ландшафтный пожар. Из-за сильного ветра по сухой траве огонь перешёл на заборы и надворные постройки села, - заявили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В то же время в агентстве добавили, что администрация села «своевременно не организовала уборку сухой травы внутри населённого пункта и на прилегающей территории, прокладку минерализованной полосы». А жители села Солонцы тоже не убрали свои домовладения и прилегающую к ним территории от сухой травы, добавили в ведомстве.

По предварительным данным, огнём уничтожены надворные постройки на общей площади 150 кв. м. В их числе две бани, два сарая, навес и 300 погонных метров забора, выгорела трава на площади 30 га. Жилые дома не пострадали.

пожар следственный комитет

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