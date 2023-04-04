В Бурятии из-за сухой трав едва не сгорели жилые дома

















Днём 3 апреля вблизи села Шалуты Тарбагатайского района Бурятии горела сухая трава, существовала угроза перехода огня на жилые дома по улице Приречная. На место возгорания тут же были направлены пожарные расчёты 3-го Тарбагатайского отряда государственной противопожарной службы республики, Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС.На момент прибытия пожарных горели надводные постройки, заборы, а также сухая трава на площади более 10 га, пожару был присвоен повышенный ранг №2.- Благодаря совместным действиям пожарных, добровольцев и местного населения удалось предотвратить распространение огня на жилые дома. На 18:30 загорание надворных построек в населённом пункте ликвидировано. По предварительным данным огнём уничтожены надводные постройки на общей площади 50 кв. м., в их числе 3 бани, 1 сарай и 300 погонных метров забора, выгорела трава на площади 30 га., - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО И ЧС.Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, которое привело к возгоранию сухой травы с последующим переходом на надворные постройки. В тушении задействовано 28 человек и 12 единиц техники.