В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину

Самостоятельно эвакуировались 10 человек
Вечером 6 апреля в 4 микрорайоне города Шелехов произошёл пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 19:28. К месту прибыли три пожарных расчёта.
- Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Ещё одного человека спасло звеном газодымозащитной службы. В подъезде было сильное задымление, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
В квартире горели холодильник, пылесос и пол. Квартира в результате пожара оказалась закопчена по всей площади.
Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
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Происшествия, Фото:
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