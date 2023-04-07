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В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину

В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Самостоятельно эвакуировались 10 человек

Вечером 6 апреля в 4 микрорайоне города Шелехов произошёл пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 19:28. К месту прибыли три пожарных расчёта.

- Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Ещё одного человека спасло звеном газодымозащитной службы. В подъезде было сильное задымление, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

В квартире горели холодильник, пылесос и пол. Квартира в результате пожара оказалась закопчена по всей площади.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. 
пожар

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