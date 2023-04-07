В Иркутской области на пожаре в пятиэтажке спасли мужчину

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Самостоятельно эвакуировались 10 человек



Вечером 6 апреля в 4 микрорайоне города Шелехов произошёл пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В пожарно-спасательную службу сообщение поступило в 19:28. К месту прибыли три пожарных расчёта.



- Самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Ещё одного человека спасло звеном газодымозащитной службы. В подъезде было сильное задымление, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



В квартире горели холодильник, пылесос и пол. Квартира в результате пожара оказалась закопчена по всей площади.



Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

