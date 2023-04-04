10-летний мальчик катался по ночному Улан-Удэ за рулём автомобиля









- На место происшествия незамедлительно была вызвана мама мальчика, автомобилем которой он управлял. Также был приглашён инспектор ПДН. В ходе разбирательства установлено, что школьник без разрешения взял ключи от автомобиля и поехал ночью кататься. Примечательно, что автомобиль приобретён несколько дней назад, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полицейские провели с мальчиком и его мамой профилактическую беседу.





Ночью 3 апреля на улице Сахьяновой в Улан-Удэ сотрудники ДПС заметили автомобиль «Мазда» с выключенными фарами. Водитель не остановился по требованию инспекторов, тогда за ним устроили преследования.В ходе преследования автоинспекторы увидели, что за рулём сидит ребёнок. Чтобы не пугать мальчика и не спровоцировать ДТП, полицейские отключили спецсигналы и стали сопровождать машину.На Мясокомбинате юный водитель не справился с управлением и врезался в столб. Выяснилось, что за рулём находился 10-летний ребёнок, в машине он был один.