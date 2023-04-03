В Иркутской области задержали сбытчиков героина













- В отношении местных жителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ группой лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



- В отношении местных жителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ группой лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

28 марта в Черемховском районе Иркутской области полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте героина. Это местные жители в возрасте 34 лет.Установлено, что в январе они сбыли около 1 грамма героина.В доме у подозреваемых изъяли сотовые телефоны, банковские карты, 7 тысяч рублей, упаковочный материал и 39 свёртков с порошкообразным, предположительно, наркотическим веществом. Оно переданы криминалистам для проведения экспертизы.