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В Иркутской области задержали сбытчиков героина

В Иркутской области задержали сбытчиков героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дома у подозреваемых обнаружили 39 свёртков с подозрительным порошком

28 марта в Черемховском районе Иркутской области полицейские задержали двух подозреваемых в сбыте героина. Это местные жители в возрасте 34 лет.

Установлено, что в январе они сбыли около 1 грамма героина.

В доме у подозреваемых изъяли сотовые телефоны, банковские карты, 7 тысяч рублей, упаковочный материал и 39 свёртков с порошкообразным, предположительно, наркотическим веществом. Оно переданы криминалистам для проведения экспертизы.




- В отношении местных жителей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса «Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ группой лиц». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

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