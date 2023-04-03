«Дом ходуном ходил»: Жители Бурятии почувствовали землетрясение

Эпицентр, как выяснилось, находился в Байкале



Сегодня, 3 марта, примерно в 15:04 жители Бурятии ощутили землетрясение. Сильные толчки почувствовали жители и на верхних этажах, и на первых, и в частных домах. По словам улан-удэнцев, в квартирах тряслась мебель и «ехали диваны».



Жители делятся впечатлениями в соцсетях:



«Приличный такой толчок»,

«На втором этаже, в пятиэтажке на «Акбэсе» прямо почувствовала чётко»,

«Первый этаж – тряхнуло нехило»,

«Качнуло, а кошка спит»,

«Частный дом ходуном ходил»,

«Неприятные ощущения, конечно».



Также ощутимые толчки зафиксированы были и в Иркутской области. Как выяснилось, эпицентр землетрясения находился именно в этом регионе, в озере Байкал.



- В 15:04 зарегистрировано землетрясение. Класс 12.3, эпицентр примерно в середине озера Байкал, около 20 км к югу от села Еланцы. В эпицентре 6,4 балла. Магнитуда 4,7, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.



Отмечается, что разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.



По данным сейсмологов, в Иркутске интенсивность толчков составила 3-4 балла. По Улан-Удэ такой информации пока нет.



Отметим, сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 на Камчатке. Там жители выбегали из зданий на улицу. Многие строения получили различные повреждения - это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен.

