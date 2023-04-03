Эпицентр, как выяснилось, находился в Байкале
Сегодня, 3 марта, примерно в 15:04 жители Бурятии ощутили землетрясение. Сильные толчки почувствовали жители и на верхних этажах, и на первых, и в частных домах. По словам улан-удэнцев, в квартирах тряслась мебель и «ехали диваны».
Жители делятся впечатлениями в соцсетях:
«Приличный такой толчок»,
«На втором этаже, в пятиэтажке на «Акбэсе» прямо почувствовала чётко»,
«Первый этаж – тряхнуло нехило»,
«Качнуло, а кошка спит»,
«Частный дом ходуном ходил»,
«Неприятные ощущения, конечно».
Также ощутимые толчки зафиксированы были и в Иркутской области. Как выяснилось, эпицентр землетрясения находился именно в этом регионе, в озере Байкал.
- В 15:04 зарегистрировано землетрясение. Класс 12.3, эпицентр примерно в середине озера Байкал, около 20 км к югу от села Еланцы. В эпицентре 6,4 балла. Магнитуда 4,7, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.
Отмечается, что разрушений нет, объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.
По данным сейсмологов, в Иркутске интенсивность толчков составила 3-4 балла. По Улан-Удэ такой информации пока нет.
Отметим, сегодня произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 на Камчатке. Там жители выбегали из зданий на улицу. Многие строения получили различные повреждения - это трещины, обвалившаяся штукатурка, где-то упали плиты со стен.
«Дом ходуном ходил»: Жители Бурятии почувствовали землетрясение
Происшествия, Фото:
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