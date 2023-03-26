Жители Бурятии рассказали о ребёнке, угрожавшем им ножом и топором

Взрослые просто сделали замечание курящему мальчику
- Подошли и спросили: «Зачем курите?». Они ничего внятного не сказали. Потом один из них ушёл и принёс с собой топор – хотел накинуться на нас, – утверждают северобайкальцы.
В группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» даже выложили фото мальчика, который якобы бросался на взрослых с топором. По словам очевидцев, у него в кармане было и холодное оружие.
- Угрожал нам ножом и топором, и из кармана у него выпали сигареты, – говорится в посте.
Интернет-пользователи заявили: автору публикации следовало написать заявление в полицию, чтобы «и родителей, и детей привлекли к административной ответственности». «Топоры и ножи – это уже не шутки!», – подчеркнули подписчики паблика.
Месяц назад в Северобайкальске произошёл другой инцидент с участием детей. Февральским вечером во дворе дома на Ленинградском проспекте «прогремел взрыв». Как выяснилось, чей-то ребёнок взорвал пень.
- Подложил какой-то предмет, который потом взорвался. Полдвора напугал. Пенёк-то что тебе сделал? – поинтересовался автор поста, размещённого всё в той же группе «Услышано в Северобайкальске».
Судя по всему, пенёк подорвали с помощью петарды. Некоторые горожане отметили, что живут довольно далеко от этого места, но и то всё слышали и очень испугались. А другие участники группы констатировали: так, мол, недолго и покалечиться.