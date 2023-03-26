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Жители Бурятии рассказали о ребёнке, угрожавшем им ножом и топором

Жители Бурятии рассказали о ребёнке, угрожавшем им ножом и топором
Происшествия,  Фото:Минстрой Бурятии
Взрослые просто сделали замечание курящему мальчику 

Эту историю рассказали на днях жители Северобайкальска. Они заявили, что встретили  в городском парке троих несовершеннолетних, которые прогуливались там и курили сигареты. И решили сделать им замечание.

- Подошли  и спросили: «Зачем курите?». Они ничего внятного не сказали. Потом один из них ушёл и принёс с собой топор – хотел накинуться на нас, – утверждают северобайкальцы.

В группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте» даже выложили фото мальчика, который якобы бросался на взрослых с топором. По словам очевидцев, у него в кармане было и холодное оружие.

- Угрожал нам ножом и топором, и из кармана у него выпали сигареты, – говорится в посте.

Интернет-пользователи заявили: автору публикации следовало написать заявление в полицию, чтобы «и родителей, и детей привлекли к административной ответственности». «Топоры и ножи – это уже не шутки!», – подчеркнули подписчики паблика.

Месяц назад в Северобайкальске произошёл другой инцидент с участием детей. Февральским вечером во дворе дома на Ленинградском проспекте «прогремел взрыв». Как выяснилось, чей-то ребёнок взорвал пень.

- Подложил какой-то предмет, который потом взорвался. Полдвора напугал. Пенёк-то что тебе сделал? – поинтересовался автор поста, размещённого всё в той же группе «Услышано в Северобайкальске».

Судя по всему, пенёк подорвали с помощью петарды. Некоторые горожане отметили, что живут довольно далеко от этого места, но и то всё слышали и очень испугались. А другие участники группы констатировали: так, мол, недолго и покалечиться.
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