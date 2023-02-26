Не севере Бурятии дети подорвали пень и перепугали местных жителей

Люди решили, что в городе случилось что-то страшное
Всё произошло вечером 25 февраля в Северобайкальске. Местные жители сообщили в соцсетях: примерно в 20:14 во дворе дома на Ленинградском проспекте «прогремел взрыв». Как выяснилось, чей-то ребёнок взорвал пень.
- Подложил какой-то предмет, который потом взорвался. Полдвора напугал. Пенёк-то что тебе сделал? – поинтересовался автор поста, размещённого в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».
Судя по всему, пенёк подорвали с помощью петарды. Некоторые северобайкальцы отметили, что живут довольно далеко от этого места, но и то всё слышали и очень испугались. А другие участники группы заявили: так недолго и покалечиться.
Люди решили, что в городе случилось что-то страшное
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