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Не севере Бурятии дети подорвали пень и перепугали местных жителей

Не севере Бурятии дети подорвали пень и перепугали местных жителей
Происшествия,  Фото:Pixabay.com
Люди решили, что в городе случилось что-то страшное

Всё произошло вечером 25 февраля в Северобайкальске. Местные жители сообщили в соцсетях: примерно в 20:14 во дворе дома на Ленинградском проспекте «прогремел взрыв». Как выяснилось, чей-то ребёнок взорвал пень.

- Подложил какой-то предмет, который потом взорвался. Полдвора напугал. Пенёк-то что тебе сделал? – поинтересовался автор поста, размещённого в паблике «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».

Судя по всему, пенёк подорвали с помощью петарды. Некоторые северобайкальцы отметили, что живут довольно далеко от этого места, но и то всё слышали и очень испугались. А другие участники группы заявили: так недолго и покалечиться.
дети соцсети

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