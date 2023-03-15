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Устроившего резню жителя Бурятии приговорили к 16 годам

Устроившего резню жителя Бурятии приговорили к 16 годам
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он зарезал женщину и едва не убил сожителя матери

В Бурятии суд вынес приговор 39-летнему мужчине, который устроил ночью резню. Он напал с ножом на сожителя своей матери, а затем зарезал женщину, ставшую очевидцем преступления.

Как сообщал «Байкал-Dailу», всё произошло 23 сентября 2022 года в селе Новоильинск Заиграевского района. Мужчина поссорился с сожителем матери, когда разговаривал с ним по телефону. Будучи пьяным, он приехал в Новоильинск из соседнего села для выяснения отношений. С собой прихватил нож.

На кухне дома гость внезапно нанёс клинком удар в грудь отчима. Раненый потерял сознание.

После нападавший прошёл в соседнюю комнату, где находилась пожилая больная женщина, временно жившая в этом доме. Её он дважды ударил ножом в грудную клетку.

Затем вышел на улицу и убежал.

Женщина скончалась на месте. А раненый мужчина, придя в себя, смог самостоятельно вызвать скорую, благодаря чему остался жив.

Убийца признан виновным по статьям «Покушение на убийство двух лиц» и «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершённое с целью скрыть другое преступление».

Приговором суда ему назначено 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Также удовлетворены исковые требования потерпевшей о взыскании с осуждённого более 1 млн рублей в счёт компенсации морального и материального вреда, причинённого преступлением, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

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