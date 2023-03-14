14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ суд вынес приговор похитителю женщины

В Улан-Удэ суд вынес приговор похитителю женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Раненую женщину спасли проезжавшие мимо супруги

35-летний житель Улан-Удэ, похитивший бывшую сожительницу и пытавшийся её убить, предстал перед судом. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 21 сентября 2021 года. Тем вечером мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, приехал на такси в микрорайон Импульс к дому своей бывшей сожительницы. Он хотел выяснения отношений.

Они встретились в местном баре, а затем вышли на улицу и стали ругаться. В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги, забросил к себе на плечо и насильно усадил в такси. Водителю он сказал отвезти их в центр города.

Таксист выехал на Спиртзаводской тракт, когда женщина стала кричать, что её похитили. После этого водитель остановился, а когда пассажиры вышли из салона, сразу уехал.

Оставшись на обочине, мужчина достал нож. Женщина пыталась убежать от него, но он быстро её догнал и стал бить ножом куда придётся – в шею, грудь, по телу.

К счастью, мимо проезжала семейная пара. В отличие от удравшего таксиста, они не побоялись прийти на помощь. Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они остановили нападавшего, после чего усадили раненую в свою машину и отвезли в больницу.

Приговором суда нападавшему назначено 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.

похищение человека покушение на убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины
В Забайкалье на пожаре нашли тело мужчины
Происшествия, 14.03.2023
Причиной трагедии, вероятно, стала неосторожность при курении
В Улан-Удэ в подземном переходе ограбили школьника
В Улан-Удэ в подземном переходе ограбили школьника
Происшествия, 14.03.2023
Подростка попросили уйти «по-хорошему»
В Улан-Удэ бесследно пропал 36-летний мужчина
В Улан-Удэ бесследно пропал 36-летний мужчина
Происшествия, 14.03.2023
От него уже неделю нет никаких вестей
В Иркутской области мошенники обманули диспетчера
Происшествия, 14.03.2023
Аферисты сообщили, что с её банковского счёта пытаются списать деньги
В Улан-Удэ хулиган испортил цветы на Мемориале Победы
В Улан-Удэ хулиган испортил цветы на Мемориале Победы
Происшествия, 14.03.2023
Мужчина не смог объяснить, зачем он это сделал
В Улан-Удэ школьник погиб, упав с турника
В Улан-Удэ школьник погиб, упав с турника
Происшествия, 14.03.2023
Несчастный случай произошёл у него дома
В Бурятии ночной пожар унёс жизнь мужчины
В Бурятии ночной пожар унёс жизнь мужчины
Происшествия, 14.03.2023
Тело нашли добровольные пожарные
В Бурятии горела библиотека
В Бурятии горела библиотека
Происшествия, 14.03.2023
В здании было сильное задымление
В Бурятии рабочий уничтожил деревья, чтобы расчистить путь к карьеру
В Бурятии рабочий уничтожил деревья, чтобы расчистить путь к карьеру
Происшествия, 14.03.2023
Мужчине придётся выплатить более 120 тысяч рублей
В Чите парочка ночью воровала алкоголь из магазинов
В Чите парочка ночью воровала алкоголь из магазинов
Происшествия, 14.03.2023
Девушка отвлекала внимание, а её спутник выносил товар
В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»
В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»
Происшествия, 14.03.2023
Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^