Раненую женщину спасли проезжавшие мимо супруги
35-летний житель Улан-Удэ, похитивший бывшую сожительницу и пытавшийся её убить, предстал перед судом. Об этом сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», преступление произошло 21 сентября 2021 года. Тем вечером мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, приехал на такси в микрорайон Импульс к дому своей бывшей сожительницы. Он хотел выяснения отношений.
Они встретились в местном баре, а затем вышли на улицу и стали ругаться. В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги, забросил к себе на плечо и насильно усадил в такси. Водителю он сказал отвезти их в центр города.
Таксист выехал на Спиртзаводской тракт, когда женщина стала кричать, что её похитили. После этого водитель остановился, а когда пассажиры вышли из салона, сразу уехал.
Оставшись на обочине, мужчина достал нож. Женщина пыталась убежать от него, но он быстро её догнал и стал бить ножом куда придётся – в шею, грудь, по телу.
К счастью, мимо проезжала семейная пара. В отличие от удравшего таксиста, они не побоялись прийти на помощь. Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они остановили нападавшего, после чего усадили раненую в свою машину и отвезли в больницу.
Приговором суда нападавшему назначено 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Сидеть он будет в исправительной колонии строгого режима.
В Улан-Удэ суд вынес приговор похитителю женщины
Происшествия, Фото:
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