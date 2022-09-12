12 сентября

11 сентября

Популярное

Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге

Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Происшествия, 
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать

35-летний улан-удэнец, пытавшийся убить похищенную бывшую возлюбленную, предстанет перед судом.

Эта жуткая история произошла 21 сентября 2021 года, о произошедшем сегодня рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии. Следователи как раз завершили расследование уголовного дела.

Тем вечером мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он приехал на такси в микрорайон Импульс в Улан-Удэ к дому своей бывшей сожительницы. С ней он решил напоследок выяснить отношения.

Женщина согласилась поговорить с бывшим женихом. Они встретились в местном баре, но затем вышли на улицу и принялись ругаться. В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги и забросил к себе на плечо. После силой усадил в такси и потребовал водителя отвезти их в центр города.

Таксист выехал на Спиртзаводской тракт, однако женщина стала кричать. «Меня похитили!» - голосила она, прося о помощи.

После этого таксист остановился и выпустил пассажиров. Едва они вышли, водитель сразу же уехал.

Оставшись на обочине, мужчина достал нож. Женщина пыталась убежать от него, но он быстро её догнал. Напал на неё и стал бить ножом куда придётся – в шею, грудь, по телу.

К счастью, мимо проезжала семейная пара. В отличие от удравшего таксиста, они не побоялись прийти на помощь.

- Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они пресекли преступные действия злоумышленника. После усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали необходимую врачебную помощь, - сообщили в следственном управлении.

Нападавший обвиняется по статьям «Похищение человека» и «Покушение на убийство, сопряжённое с похищением человека».

Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
покушение на убийство похищение человека

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
В Улан-Удэ собака покусала 10-летнюю девочку
Происшествия, 12.09.2022
Хозяин собаки поставил ей будку возле многоквартирного дома
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
Происшествия, 12.09.2022
Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Улан-удэнец вырастил в огороде более 300 кустов мака
Происшествия, 12.09.2022
Мак старому наркоману был нужен не для булочек
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
В Бурятии спасли бабушку, сломавшую ногу
Происшествия, 12.09.2022
Тревогу забили соседи пожилой женщины
Мотоциклист разбился насмерть под Иркутском
Происшествия, 12.09.2022
Мотоциклист врезался в иномарку, а затем попал под грузовик
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
В Бурятии подожгли тепловоз-памятник
Происшествия, 12.09.2022
Памятник был установлен совсем недавно
В Бурятии тушат один лесной пожар
В Бурятии тушат один лесной пожар
Происшествия, 12.09.2022
Возгорание уже локализовано

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^