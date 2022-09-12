Таксист, на глазах которого происходило похищение, поспешил скорее уехать
35-летний улан-удэнец, пытавшийся убить похищенную бывшую возлюбленную, предстанет перед судом.
Эта жуткая история произошла 21 сентября 2021 года, о произошедшем сегодня рассказали в следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии. Следователи как раз завершили расследование уголовного дела.
Тем вечером мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он приехал на такси в микрорайон Импульс в Улан-Удэ к дому своей бывшей сожительницы. С ней он решил напоследок выяснить отношения.
Женщина согласилась поговорить с бывшим женихом. Они встретились в местном баре, но затем вышли на улицу и принялись ругаться. В этот момент мужчина схватил собеседницу за ноги и забросил к себе на плечо. После силой усадил в такси и потребовал водителя отвезти их в центр города.
Таксист выехал на Спиртзаводской тракт, однако женщина стала кричать. «Меня похитили!» - голосила она, прося о помощи.
После этого таксист остановился и выпустил пассажиров. Едва они вышли, водитель сразу же уехал.
Оставшись на обочине, мужчина достал нож. Женщина пыталась убежать от него, но он быстро её догнал. Напал на неё и стал бить ножом куда придётся – в шею, грудь, по телу.
К счастью, мимо проезжала семейная пара. В отличие от удравшего таксиста, они не побоялись прийти на помощь.
- Супруги остановились, вышли из машины и поспешили на помощь женщине. Они пресекли преступные действия злоумышленника. После усадили потерпевшую в свою машину и отвезли в больницу, где ей оказали необходимую врачебную помощь, - сообщили в следственном управлении.
Нападавший обвиняется по статьям «Похищение человека» и «Покушение на убийство, сопряжённое с похищением человека».
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Улан-удэнец похитил бывшую сожительницу и изрезал ножом на дороге
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