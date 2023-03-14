Подростка попросили уйти «по-хорошему»
В Улан-Удэ оперативники раскрыли уличный грабёж, жертвой которого стал школьник. Преступление произошло в середине февраля.
Как сообщили в МВД по Бурятии, инцидент случился утром в подземном переходе в районе Элеватора. К 15-летнему школьнику подошли двое молодых людей, один из которых попросил телефон, чтобы позвонить.
- Однако, завладев чужим гаджетом, он не отдал его, а направился по своим делам. На просьбы вернуть имущество злоумышленник не реагировал. Вместо этого, пройдя некоторое расстояние, он запросил пароль от рабочего аккаунта устройства, а не получив, вынул и передал несовершеннолетнему сим-карту, рекомендуя при этом уйти «по-хорошему». Уже в школе потерпевший попросил классного руководителя позвонить матери, которая, в свою очередь, с заявлением обратилась в полицию, - сообщили в министерстве внутренних дел.
Грабителем оказался 20-летний житель посёлка Онохой. Он задержан. Телефон у него изъят: преступник сам планировал пользоваться гаджетом, но за это время так и не смог выполнить сброс настроек и всех имеющихся данных.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Молодой человек ранее судим, нигде не работает.
В Улан-Удэ в подземном переходе ограбили школьника
Происшествия, Фото:
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