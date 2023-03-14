14 марта

13 марта

Популярное

В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»

В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения

В Улан-Удэ коммерческий директор строительной организации признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он получил реальный срок – два года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

Строительная организация выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в столице Бурятии. Финансирование было выделено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком работ было муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик»

- Часть отремонтированной автомобильной дороги не вошла в объём работ, предусмотренных контрактом. В связи с этим коммерческий директор подрядчика за подписание трёх дополнительных соглашений к муниципальному контракту передал руководителю муниципального учреждения денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Каждое соглашение предусматривало увеличение объёма работ и стоимости контракта свыше 10 % от первоначальной цены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В итоге взяткодателю назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Приговор в отношении взяткополучателя вынесен ранее. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году бывший директор МУП «Улан-Удэстройзаказчик», получившая взятки и превысившая должностные полномочия, отделалась условным сроком
взятка

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»
В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»
Происшествия, 14.03.2023
Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения
Сотрудница банка спасла жительницу Иркутской области от мошенников
Сотрудница банка спасла жительницу Иркутской области от мошенников
Происшествия, 14.03.2023
Пенсионерка собиралась перевести деньги на «безопасный счёт» 
Сотрудника «Читаоблгаза» задержали после взрыва в пятиэтажке
Сотрудника «Читаоблгаза» задержали после взрыва в пятиэтажке
Происшествия, 14.03.2023
В результате происшествия разрушено пять квартир
В Бурятии бездомные собаки убивают куриц
В Бурятии бездомные собаки убивают куриц
Происшествия, 14.03.2023
Местные жители заявили, что у них каждый день исчезает по одной домашней птице
В Улан-Удэ из салона такси украли дамскую сумку
В Улан-Удэ из салона такси украли дамскую сумку
Происшествия, 13.03.2023
Сумочку в машине забыла супруга мужчины
На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
На Дальнем Востоке начался пожароопасный сезон
Происшествия, 13.03.2023
Уже произошло шесть лесных пожаров на площади 100 га
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
В Бурятии три человека погибли при невыясненных обстоятельствах
Происшествия, 13.03.2023
Ещё одна женщина доставлена в больницу с отравлением
В микрорайоне Читы заметили медведя
В микрорайоне Читы заметили медведя
Происшествия, 13.03.2023
Жителей попросили ограничить выход в лес
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
В Улан-Удэ убийца подпирал дверь трупом
Происшествия, 13.03.2023
Из-за этого владелица квартиры не могла выйти в подъезд
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Забайкалец устроил пожар на кладбище
Происшествия, 13.03.2023
Мужчина хотел разогреть землю перед тем, как копать могилу
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
На Байкале автомобили проваливаются в трещины
Происшествия, 13.03.2023
Иномарки застревают и передними, и задними колёсами
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
В Шелехове вор выкатил из супермаркета тележку с алкоголем
Происшествия, 13.03.2023
Дерзких преступников разыскивает полиция

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^