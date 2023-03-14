В Улан-Удэ бизнесмен-взяточник схлопотал два года «строгача»

Взятку коммерческий директор передал руководителю муниципального учреждения
В Улан-Удэ коммерческий директор строительной организации признан виновным в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Он получил реальный срок – два года лишения свободы. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Строительная организация выполняла работы по ремонту автомобильных дорог в столице Бурятии. Финансирование было выделено в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заказчиком работ было муниципальное учреждение «Улан-Удэстройзаказчик»
- Часть отремонтированной автомобильной дороги не вошла в объём работ, предусмотренных контрактом. В связи с этим коммерческий директор подрядчика за подписание трёх дополнительных соглашений к муниципальному контракту передал руководителю муниципального учреждения денежные средства в сумме 20 тысяч рублей. Каждое соглашение предусматривало увеличение объёма работ и стоимости контракта свыше 10 % от первоначальной цены, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В итоге взяткодателю назначили наказание в виде двух лет колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.
Приговор в отношении взяткополучателя вынесен ранее. Как сообщал «Байкал-Dailу», в 2022 году бывший директор МУП «Улан-Удэстройзаказчик», получившая взятки и превысившая должностные полномочия, отделалась условным сроком.
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Происшествия, Фото:
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