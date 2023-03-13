13 марта

12 марта

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Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу

Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь

В городе Братск Иркутской области задержали 56-летнего мужчину, который пытался зарезать свою пожилую сожительницу. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».

Инцидент произошёл ночью 12 марта.

- В одном из домов по улице Мира мужчина в ходе пьяной ссоры из личных неприязненных отношений к своей 66-летней сожительнице, схватил со стола нож и нанёс им множество ударов в грудь потерпевшей. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в лечебное учреждение, где врачи борются за её жизнь. - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Решается вопрос о заключении его под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.

покушение на убийство

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