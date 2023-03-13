Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь



В городе Братск Иркутской области задержали 56-летнего мужчину, который пытался зарезать свою пожилую сожительницу. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».



Инцидент произошёл ночью 12 марта.



- В одном из домов по улице Мира мужчина в ходе пьяной ссоры из личных неприязненных отношений к своей 66-летней сожительнице, схватил со стола нож и нанёс им множество ударов в грудь потерпевшей. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в лечебное учреждение, где врачи борются за её жизнь. - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Решается вопрос о заключении его под стражу.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.



