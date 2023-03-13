Пожилая женщина получила множество ударов ножом в грудь
В городе Братск Иркутской области задержали 56-летнего мужчину, который пытался зарезать свою пожилую сожительницу. Ему предъявили обвинение по статье «Покушение на убийство».
Инцидент произошёл ночью 12 марта.
- В одном из домов по улице Мира мужчина в ходе пьяной ссоры из личных неприязненных отношений к своей 66-летней сожительнице, схватил со стола нож и нанёс им множество ударов в грудь потерпевшей. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в лечебное учреждение, где врачи борются за её жизнь. - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Решается вопрос о заключении его под стражу.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия. Расследование продолжается.
Пожилой братчанин пытался зарезать свою сожительницу
Происшествия, Фото:
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