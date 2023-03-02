Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО

Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными
Бывшему директору МУП «Водоканал» изменили меру пресечения. Жаргал Цыбиков вновь вернулся в СИЗО, откуда его выпустили год назад. Такое решение принял 2 марта Железнодорожный суд Улан-Удэ.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, в январе 2022-го Цыбикову запретили определённые действия. Среди ограничений был и запрет на общение со свидетелями по уголовному делу. Речь идёт о действующих и бывших сотрудниках «Водоканала».
Суд выявил факт общения обвиняемого со свидетелем, а это – прямое нарушение установленного запрета.
Жаргалу Цыбикову вменяют сразу несколько преступлений – по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и частям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере»). Уголовные дела касаются МУП, которое фигурант возглавлял несколько лет.
Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными
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