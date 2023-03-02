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Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО

Экс-директор «Водоканала» снова попал в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жаргал Цыбиков оказался там, пообщавшись с бывшими подчинёнными

Бывшему директору МУП «Водоканал» изменили меру пресечения. Жаргал Цыбиков вновь вернулся в СИЗО, откуда его выпустили год назад. Такое решение принял 2 марта Железнодорожный суд Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2022-го Цыбикову запретили определённые действия. Среди ограничений был и  запрет на общение со свидетелями по уголовному делу. Речь идёт о действующих и бывших сотрудниках «Водоканала».

Суд выявил факт общения обвиняемого со свидетелем, а это – прямое нарушение установленного запрета.

Жаргалу Цыбикову вменяют сразу несколько преступлений – по части 1 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») и частям 3 и 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ («Хищение чужого имущества в особо крупном размере»). Уголовные дела касаются МУП, которое фигурант возглавлял несколько лет.

СИЗО Водоканал уголовное дело

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