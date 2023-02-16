Со льда Братского водохранилища эвакуировали четырёх рыбаков

Владельцу авто грозит штраф за выезд на лёд
Вечером 14 февраля житель Братска, застрявший на льду с друзьями, обратился за помощью к спасателям.
Как выяснилось, рыбаки выехали на лёд Братского водохранилища и, пытаясь преодолеть торосы на заливе Каменный, застряли. Их машина в итоге сломалась. Своего точного местонахождения они уточнить не могли.
Спасатели воспользовались специальным приложением, при помощи которого по номеру телефона установили геолокацию запрашиваемого абонента. Затем на аэроглиссере вышли к месту вызова.
- В течение сорока минут горе-рыбаки были найдены и эвакуированы в Братск. Автомобиль остался на льду. Его собственник будет привлечён к административной ответственности за выезд на лёд, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
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