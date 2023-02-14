В Улан-Удэ директор стройфирмы похитил более 9 млн рублей

Многоквартирный дом, в строительство которого вложились люди, так и не был возведён



Следственное управление МВД по Бурятии завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Ему инкриминируется хищение средств граждан под видом инвестирования в строительство многоквартирного дома в Улан-Удэ, сообщило МВД по Бурятии.



Речь идёт о многоквартирном жилом дома на улице Ключевская. Строительство было начато, несмотря на отсутствие разрешительных документов.



- По данным следствия, обвиняемый с августа 2013 по март 2015 года, не имея разрешительных документов, под видом инвестирования в строительство многоквартирного дома по ул. Ключевской привлёк средства граждан. Строительной компанией был возведён цокольный и начат первый этаж здания. Намерений исполнить в полном объёме обязательства по постройке объекта мужчина не имел, разрешительные документы на строительство так и не были оформлены. Полученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению. В дальнейшем общество с ограниченной ответственностью признано банкротом и по решению Арбитражного суда ликвидировано. Недостроенный объект по указанию собственника земельного участка снесён, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.



Потерпевшие граждане, оставшиеся без денег, подали заявление в полицию. Тогда в отношении 68-летнего застройщика возбудили четыре уголовных дела о мошенничестве. Впоследствии они были объединены в одно производство.



Сумма причинённого ущерба составила более 9 миллионов рублей, потерпевшими признаны восемь граждан.



Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором Бурятии. Максимальное наказание, согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса – лишение свободы на срок до 10 лет



