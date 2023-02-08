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В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка

В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
По словам водителя, подросток перебегал дорогу на красный свет

Сегодня, 8 февраля, около 16 часов, в Улан-Удэ на улице Балтахинова произошёл наезд на пешехода. Возле ТЦ Galaxy под колёса автомобиля попал 16-летний подросток.

- По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 16-летнего подростка. Со слов водителя, несовершеннолетний перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

Подростка доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля на улице Блинова в Улан-Удэ был сбит пешеход, это также произошло на «зебре».


ДТП

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