По словам водителя, подросток перебегал дорогу на красный свет
Сегодня, 8 февраля, около 16 часов, в Улан-Удэ на улице Балтахинова произошёл наезд на пешехода. Возле ТЦ Galaxy под колёса автомобиля попал 16-летний подросток.
- По предварительным данным, на регулируемом пешеходном переходе 38-летний водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 16-летнего подростка. Со слов водителя, несовершеннолетний перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Подростка доставили в больницу. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», 5 февраля на улице Блинова в Улан-Удэ был сбит пешеход, это также произошло на «зебре».
В центре Улан-Удэ на «зебре» сбили 16-летнего подростка
Происшествия, Фото:
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