Следователи рассказали подробности громкого дела об исчезновении 13-летней девочки
Как сообщал «Байкал-Dailу», 13-летняя жительница села Сотниково, которую «всем миром» искали больше недели, найдена живой и невредимой. Девочку, которую искали в Иволгинском районе, Улан-Удэ, Прибайкальском районе (где живут её друзья), обнаружили в Челябинске.
В следственном управлении рассказали, как девочка очутилась в этом далёком от Бурятии городе.
- По данным следствия, девочка из села Сотниково добралась до Челябинска на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования. В Челябинске пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Однако администратор, проявив бдительность, вызвала полицейские. Они и установили, что девочка находится в розыске.
На допросе она заверила, что противоправные действия в отношении неё за время отсутствия не совершались.
В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлено поручение о детальном допросе ребёнка и проведении в отношении неё судебно-медицинской экспертизы. Туда же командированы сотрудники полиции, которые доставят девочку обратно домой.
- Производство следственных действий по уголовному делу продолжается. Помимо всех обстоятельств исчезновения ребёнка, следствием устанавливаются причины поведения девочки, а также условия, которые способствовали её действиям, - отметили в следственном управлении.
Пропавшая девочка из Бурятии добралась до Челябинска на фуре
Происшествия, Фото:
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