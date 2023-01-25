25 января

24 января

Популярное

Пропавшая девочка из Бурятии добралась до Челябинска на фуре

Пропавшая девочка из Бурятии добралась до Челябинска на фуре
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Следователи рассказали подробности громкого дела об исчезновении 13-летней девочки

Как сообщал «Байкал-Dailу», 13-летняя жительница села Сотниково, которую «всем миром» искали больше недели, найдена живой и невредимой. Девочку, которую искали в Иволгинском районе, Улан-Удэ, Прибайкальском районе (где живут её друзья), обнаружили в Челябинске.

В следственном управлении рассказали, как девочка очутилась в этом далёком от Бурятии городе.

- По данным следствия, девочка из села Сотниково добралась до Челябинска на попутном большегрузном автомобиле дальнего следования. В Челябинске пришла в одну из гостиниц и попыталась устроиться на работу, сообщив, что потеряла документы, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Однако администратор, проявив бдительность, вызвала полицейские. Они и установили, что девочка находится в розыске.

На допросе она заверила, что противоправные действия в отношении неё за время отсутствия не совершались.

В следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области направлено поручение о детальном допросе ребёнка и проведении в отношении неё судебно-медицинской экспертизы. Туда же командированы сотрудники полиции, которые доставят девочку обратно домой.

- Производство следственных действий по уголовному делу продолжается. Помимо всех обстоятельств исчезновения ребёнка, следствием устанавливаются причины поведения девочки, а также условия, которые способствовали её действиям, - отметили в следственном управлении.

пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «Лада» сгорела из-за электрокотла
В Бурятии «Лада» сгорела из-за электрокотла
Происшествия, 25.01.2023
Таких пожаров становится всё больше из-за морозов
Пропавшая девочка из Бурятии добралась до Челябинска на фуре
Пропавшая девочка из Бурятии добралась до Челябинска на фуре
Происшествия, 25.01.2023
Следователи рассказали подробности громкого дела об исчезновении 13-летней девочки
Иркутянина осудили за подрыв лифта с человеком внутри
Происшествия, 25.01.2023
Мужчина намеревался отомстить соседу за шумный ремонт
В Бурятии горела пекарня
В Бурятии горела пекарня
Происшествия, 25.01.2023
Возгорание обнаружили сотрудники
В Улан-Удэ уснувший за рулём водитель врезался в аптеку
В Улан-Удэ уснувший за рулём водитель врезался в аптеку
Происшествия, 25.01.2023
Инцидент произошёл на улице Николая Петрова
В Бурятии наказали директора МУПа за холод домах
В Бурятии наказали директора МУПа за холод домах
Происшествия, 25.01.2023
В Кабанске на теплосетях произошла авария 
В Иркутской области в морозы чаще горят автомобили
В Иркутской области в морозы чаще горят автомобили
Происшествия, 24.01.2023
Пожарные оперативно выезжают на тушения 
В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
В Иркутске пассажира аэропорта будут судить за контрабанду денег
Происшествия, 24.01.2023
Он пытался вывезти свыше 10 тысяч долларов наличными
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
В Бурятии стали известны подробности исчезновения 13-летней девочки
Происшествия, 24.01.2023
Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения школьницы  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^