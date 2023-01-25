В Бурятии горела пекарня

Днём 24 января в селе Бичура в Бурятии произошёл пожар в пекарне.
Возгорание обнаружили работники пекарни. Они обратились в пожарную охрану и самостоятельно эвакуировались.
На момент прибытия пожарных горело потолочное покрытие. На тушение открытого огня ушло 20 минут.
- По предварительным данным, причиной пожара послужил перекал дымоходной трубы, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара огнём повреждён потолок и крыша пекарни. Пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в морозы в Бурятии выросло число пожаров из-за перекала трубы. Всё потому, что из-за холодов жители чаще и дольше топят печки, используя большее количество дров. Но использование большого количества дров, более чем 30% к обычной охапке, может привести к перекалу, и как следствие, к возгоранию, поясняют специалисты.