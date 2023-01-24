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В Бурятии отец вывел детей из горящего дома

В Бурятии отец вывел детей из горящего дома
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Пожар произошёл из-за перекала печной трубы

В Тункинском районе Бурятии за сутки пожарные ликвидировали два возгорания. Оба пожара произошли из-за перекала печной трубы, к счастью, никто не пострадал.

- В Бурятии уже неделю стоят трескучие морозы. Местные жители чаще и дольше топят печки, используя большее количество дров и пытаясь сохранить дом в тепле. Но использование большого количества дров, более чем 30% к обычной охапке, может привести к перекалу, и как следствие, к возгоранию, - поясняют в республиканском агентстве ГО и ЧС.


Так, утром 23 января на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о возгорании дома по улице Береговая в селе Кырен. Возгорание обнаружил хозяин дома и незамедлительно вызвал пожарных.

В доме горела печная разделки на втором этаже двухэтажного брусового дома. Для ликвидации открытого огня пожарным потребовалось менее десяти минут.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за возгорания горючих конструкций потолочного перекрытия от перекала трубы. Огнём повреждено потолочное перекрытие возле печи на втором этаже на площади 4 кв м. Благодаря оперативной работе пожарных распространения огня на кровлю дома удалось избежать.

Второе сообщение поступило на пульт пожарной охраны. Местный житель сообщил о возгорании дома по улице Молодёжная в селе Кырен. В момент возгорания в доме находилось двое детей, которые обнаружили пожар и сообщили отцу. Мужчина успел вывести детей в безопасное место до прибытия пожарных.

В тушении были задействованы пять сотрудников и два пожарных автомобиля. Для ликвидации открытого огня потребовалось около 20 минут.

Как и в предыдущем случае, пожар произошёл из-за загорания горючих конструкций потолочного перекрытия от перекала трубы. В результате пожара веранда с котельной сгорели полностью на площади 25 кв. м, огнём повреждены стена и фронтон дома на площади 24 кв.м. Внутри дома оплавились натяжные потолки.
пожар

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