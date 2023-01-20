Издевательствами над девочкой в сельской школе Бурятии заинтересовался Бастрыкин

Теперь её истязателям грозит уголовное дело







- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Бурятии Вячеславу Сухорукову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения и расследование поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, – отметили в инфоцентре.



Там добавили, что речь идёт о систематических истязаниях: «Учащиеся подвергают девочку издевательствам, а администрация образовательной организации бездействует».



Как Как сообщал «Байкал-Daily» , на днях в соцсети попала запись с камеры видеонаблюдения, установленной в Хонхолойской СОШ Мухоршибирского района. На кадрах – трое учеников, которые всячески издевались над беззащитной школьницей. Молодые люди замахивались на неё, распускали руки, таскали за волосы и, войдя в раж, даже роняли на пол, а та отбивалась как могла. По словам очевидцев, окружающие (в том числе – охрана) не обращали на это никакого внимания.



Вопиющим инцидентом ранее заинтересовались полиция и уполномоченный по правам ребёнка в РБ Наталья Ганькина. Подростков пообещали поставить на учёт в ПДН. За дело взялась и прокуратура.

Ганькина рассказала, что держит ситуацию на контроле. Накануне детский омбудсмен обсудила её на встрече с главой района Владимиром Молчановым.



- Опыт работы показывает, что для профилактики школьной травли необходима работа не только с её участниками, но и со всей школьной средой – классом, родителями и педагогами. Поэтому я ещё раз сделала акцент на необходимости комплексной оценки произошедшего, – рассказала уполномоченный на своей странице во «ВКонтакте». – Договорились, что приму личное участие во внеочередном заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.



Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях подростков в отношении ребёнка-инвалида из Бурятии. Об этом сообщается в официальном telegram-канале информационного центра СКР.