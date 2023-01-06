06 января

05 января

Популярное

В Бурятии экипаж ДПС помог семье, машина которых сломалась на морозе

В Бурятии экипаж ДПС помог семье, машина которых сломалась на морозе
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
В «Тойоте» также находились двое детей

Вечером 3 января в Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы помогли замерзавшей на загородной автодороге семье. Из-за поломки колеса автомобилист со своей супругой и двумя детьми вынужден был остановиться на трассе. Семья оказалась в сложной ситуации в суровые морозы.

- Сигнал о том, что в сторону посёлка Гусиное озеро водитель автомобиля «Тойота Алион» нуждается в помощи сотрудникам Госавтоинспекции, поступил около 17 часов вечера. Экипаж ДПС в составе капитана полиции Нимы Аюшеева и старшего лейтенанта полиции Баира Мангатаева незамедлительно выехал в сторону предполагаемого места поломки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По пути следования полицейские заехали к знакомым в ближайший населённый пункт и попросили запасное колесо. Доставив колесо водителю, они помогли заметно продрогшему мужчине его установить, после чего вернулись к службе.

Водитель Ренат и его семья поблагодарили полицейских за оказанную помощь.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря дорожные полицейские пришли на помощь водителю микрогрузовика. У автомобилиста закончилось топливо, и он ждал друзей, которые везли ему дизель. Автомобиль заметили автоинспекторы, выяснив ситуацию, предложили дождаться приятелей в тёплом патрульном автомобиле. 
ГИБДД помощь ДПС спасение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за холодов промёрз трубопровод
В Улан-Удэ из-за холодов промёрз трубопровод
Происшествия, 06.01.2023
Ведутся аварийно-восстановительные работы
Житель Бурятии застрелил соседа 1 января
Житель Бурятии застрелил соседа 1 января
Происшествия, 06.01.2023
Мужчины поссорились во совместного распития спиртного 
В Бурятии подросток с приятелем вёз на маршрутке мешок конопли
В Бурятии подросток с приятелем вёз на маршрутке мешок конопли
Происшествия, 06.01.2023
Несовершеннолетнего любителя «травки» отправили в спецшколу
В Улан-Удэ в колонию отправили грабителя, сорвавшего с шеи цепь
В Улан-Удэ в колонию отправили грабителя, сорвавшего с шеи цепь
Происшествия, 05.01.2023
Стоимость цепочки составила 64 тысячи рублей
В Бурятии сгорела недействующая пилорама
В Бурятии сгорела недействующая пилорама
Происшествия, 05.01.2023
Владелец, виновник и ущерб устанавливаются 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^