В «Тойоте» также находились двое детей
Вечером 3 января в Селенгинском районе Бурятии автоинспекторы помогли замерзавшей на загородной автодороге семье. Из-за поломки колеса автомобилист со своей супругой и двумя детьми вынужден был остановиться на трассе. Семья оказалась в сложной ситуации в суровые морозы.
- Сигнал о том, что в сторону посёлка Гусиное озеро водитель автомобиля «Тойота Алион» нуждается в помощи сотрудникам Госавтоинспекции, поступил около 17 часов вечера. Экипаж ДПС в составе капитана полиции Нимы Аюшеева и старшего лейтенанта полиции Баира Мангатаева незамедлительно выехал в сторону предполагаемого места поломки, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
По пути следования полицейские заехали к знакомым в ближайший населённый пункт и попросили запасное колесо. Доставив колесо водителю, они помогли заметно продрогшему мужчине его установить, после чего вернулись к службе.
Водитель Ренат и его семья поблагодарили полицейских за оказанную помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце декабря дорожные полицейские пришли на помощь водителю микрогрузовика. У автомобилиста закончилось топливо, и он ждал друзей, которые везли ему дизель. Автомобиль заметили автоинспекторы, выяснив ситуацию, предложили дождаться приятелей в тёплом патрульном автомобиле.
В Бурятии экипаж ДПС помог семье, машина которых сломалась на морозе
Происшествия, Фото:
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