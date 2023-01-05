У автомобилиста закончилось топливо
Вечером 27 декабря во время несения службы сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России по Бичурскому району старший госинспектор дорожного надзора Эдаурд Конечных и инспектор ИАЗ Юлия Гнеушева на автодороге «Мухоршибирь - Бичура - Кяхта» в 30 км. от села Бичура заметили микрогрузовик «Мазда Титан» без световых огней. Автоинспекторы подъехали к водителю и поинтересовались, всё ли у него хорошо.
Мужчина пояснил, что возвращался в Бичуру и у него закончилось дизельное топливо. Он созвонился по телефону с друзьями, и они выехали к нему на помощь. На улице было очень холодно и водитель порядком замёрз. Сотрудники Госавтоинспекции предложили ему погреться в патрульном автомобиле и дождаться своих друзей в тепле.
Через полчаса приехали друзья мужчины и помогли ему завести автомобиль. Сельчанин поблагодарил автоинспекторов за оказанную помощь и поддержку в трудную минуту, сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии сотрудники ГИБДД помогли замерзающему водителю
Происшествия, Фото:
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