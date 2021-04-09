Двое водителей погибли в страшном столкновении двух фур
У жителя Самарской области, погибшего в ДТП в Бурятии, остались жена и двое детей, сообщает телекомпания КТВ-ЛУЧ.
С мужчиной простятся сегодня, 9 апреля, в городе Октябрьск Самарской области. Отмечается, что семье дальнобойщика требуется помощь, и телекомпания опубликовала данные, как можно помочь родным погибшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшная авария произошла 4 апреля на трассе в Кабанском районе - столкнулись две фуры, одна из которых была автовозом. 60-летний житель Бурятии, водитель автомобиля «Фретлайнер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с автомобилем «ДАФ» с полуприцепом. Автовозом управлял 33-летний житель Самарской области. После чего обе фуры загорелись. В результате происшествия оба водителя скончались.
У погибшего в Бурятии водителя автовоза остались жена и двое детей
Происшествия, Фото:
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