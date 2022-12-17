В Иркутской области сложилась напряжённая ситуация на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными



В Иркутской области потеплело и выпал снег, на проезжей части образовалась гололедица. Особенно напряжённая ситуация наблюдается на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах. Во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей не совершать резких манёвров.



- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колёс с покрытием проезжей части значительно снижается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Дорожные полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.



В настоящий момент сотрудники дорожно-патрульной службы переведены на усиленный вариант патрулирования, ориентированы на предотвращение автомобильных аварий, заторов и оказание помощи людям.

