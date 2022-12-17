Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно внимательными
В Иркутской области потеплело и выпал снег, на проезжей части образовалась гололедица. Особенно напряжённая ситуация наблюдается на федеральной автодороге Р-258 «Байкал» в Шелеховском и Слюдянском районах. Во избежание заносов и дорожно-транспортных происшествий сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей не совершать резких манёвров.
- Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Не забывайте о том, что на заснеженной дороге сцепление колёс с покрытием проезжей части значительно снижается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Дорожные полицейские рекомендуют по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.
В настоящий момент сотрудники дорожно-патрульной службы переведены на усиленный вариант патрулирования, ориентированы на предотвращение автомобильных аварий, заторов и оказание помощи людям.
В Иркутской области сложилась напряжённая ситуация на дорогах
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